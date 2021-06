Dagelijkse slaaptrein naar Zürich

Als het aan NS en partners SBB, ÖBB en DB ligt kunnen reizigers vanaf eind 2021/begin 2022 daar gebruik van gaan maken. ,,Het plan is om elke avond te vertrekken vanuit Amsterdam en via het Rhein-Ruhrgebied en Basel ’s ochtends aan te komen in Zürich. In omgekeerde richting arriveert dan elke ochtend een nachttrein vanuit Zürich in Nederland”, aldus een woordvoerder Anita Middelkoop.

Doorreizen

Zürich en Basel zijn populaire bestemmingen voor zowel uitstapjes als zakelijke reizen. ,,Maar reizigers naar Zürich moeten nu nog meerdere keren overstappen in bijvoorbeeld Hannover of Frankfurt. Vanaf Basel en Zürich reis je straks ook gemakkelijk door naar verdere bestemmingen in Zwitserland en Italië. Reizigers kunnen met deze nachttrein ook meereizen tot aan bijvoorbeeld het Rhein-Ruhrgebied (onder andere Düsseldorf en Keulen). Zo vormt deze nachttrein direct een extra verbinding aan de randen van de dag tussen Nederland en populaire Duitse steden”, meent Middelkoop.

Met de komst van de nachttrein Amsterdam-Wenen, die vanaf 25 mei rijdt, is Nederland sinds 2016 weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen.