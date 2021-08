Wanhoop bij Nederlanders in hel van Kabul: ’Waarom lukt het de Fransen wel om weg te komen, maar ons niet?’

Buitenland

Biden wil nog altijd niets van kritiek weten

President Biden belooft dat elke Amerikaan die dat wil, uit Afghanistan gehaald zal worden. Biden zei dat alle mogelijke middelen worden ingezet in de evacuatie. Dat deed hij in een persconferentie in het Witte Huis. Bidens belofte komt terwijl het in Kabul nog altijd chaotisch is. De evacuatie gaat...