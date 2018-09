Twee keer cashen op onderneming in trek

„Om eerlijk te bekennen had ik tot een paar dagen terug nog nooit van de term pre-exit gehoord”, zegt Toine van de Ven, oprichter en eigenaar van Capi Europe, een bedrijf dat bloempotten produceert voor bouwmarkten en tuincentra.De ondernemer uit Tilburg zag zijn bedrijf de afgelopen jaren sterk groeien. Nu wil hij doorpakken. Daarom is hij op zoek naar een investeerder met kennis van zaken.

Daarbij kiest Van de Ven voor een zogenoemde pre-exit, een constructie waarbij de ondernemer via een investeringsholding gefaseerd zijn bedrijf verkoopt, de kennis en kunde van een investeerder binnenhaalt en ook nog eens zelf aan het roer van de onderneming blijft staan. „Ik ben 46 en heb nog veel dromen en ambities met dit bedrijf”, zegt Van de Ven. „Met een pre-exit stel ik een stuk vermogen veilig en blijf ik voorlopig kapitein op eigen schip”.

Pre-Exit

Bij een pre-exit investeert een ondernemer samen met een investeerder in een investeringsholding die het bedrijf koopt. Daarbij financiert de bank de ene helft en de investeerder en de ondernemer de andere helft. Daarmee zijn ze gezamenlijk voor 50% eigenaar van de investeringsholding die op haar beurt 100% eigenaar is van het bedrijf.

Met de verkoop stelt de ondernemer een stuk van zijn zakelijke vermogen veilig, terwijl hij toch met twee benen binnen het bedrijf blijft. Met het aantrekken van een investeerder haalt hij de benodigde kennis in huis om verder te groeien.

„Meestal volgt dan na 5 tot 7 jaar de algehele exit”, zegt Ferry Nahon, van Marktlink, een fusie- en overnamespecialist gericht op het mkb-segment. „Daarbij verkoopt de ondernemer zijn belang in de investeringsholding en casht hij voor een tweede maal”.

Mkb in trek

Steeds meer ondernemers blijken te kiezen voor een pre-exit. Het aantal mkb’ers dat een gedeelte van hun bedrijf verkoopt is het afgelopen jaar verdrievoudigd, constateert ING.

Het midden- en kleinbedrijf is sterk in trek bij investeerders. „Door de onzekere aandelenkoersen en de lage rente bij de banken, investeren zij hun geld liever in kleinere bedrijven”, zegt Arjen Boukema van ING.

Boukema verwacht dat de belangstelling van investeerders voor het mkb nog wel even blijft. „In de huidige markt zijn investeerders opzoek naar rendement, die is te behalen in het mkb”.