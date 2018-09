Uitslag stelling: ’Gek van tv-herhalingen’

Staatssecretaris Dekker van Mediazaken daarentegen zag geen enkele aanleiding om de publieke omroep aan te spreken op de lange zomerstop. Hij vond ook niet dat de omroepen daarmee hun informatiefunctie verwaarlozen. De meeste stemmers hekelen zijn standpunt. Het steekt hen dat tv-presentatoren zo in de watten worden gelegd in ’Hilversum’. Zo klaagt iemand: „Met zulke salarissen die Mathijs van Nieuwkerk, Paul Witteman, Paul de Leeuw, enz., hebben is het een schande dat ze er slechts een paar maanden voor werken. Ook zijn de salarissen veel te hoog.” En een ander valt bij: „Iedereen heeft recht op 20 dagen vakantie, maar in tv-land zijn dat 3 maanden en moeten wij als kijker op een houtje bijten.”

Vrijwel niemand heeft begrip voor de zomerstop. Dat het anders kan, is velen duidelijk. Zij verwijzen bijvoorbeeld naar de commerciële omroepen die wel gewoon doorgaan met hun actualiteitenprogramma’s. „Als de makers met vakantie willen, moeten ze maar een vervanger zoeken”, stelt een stemmer resoluut. Een ander moppert: „Wat ik vooral mis, is een programma als Wakker Nederland. In Engeland gaan ze ook de weekenden, feestdagen en zomer door. Hier zijn ze in mei al gestopt. Daar snap ik niks van.” De zomerstop rechtvaardigt zeker niet de vele miljoenen euro’s die de overheid uitgeeft aan de publieke omroep. Bijna driekwart van de stemmers geeft aan dat zij de actualiteitenrubrieken missen tijdens de zomer.

Naast de zomerstop maken velen zich ook druk over het povere programma aanbod tijdens de zomer. „Ik word gek van die vele herhalingen op tv”, klaagt een boze respondent. Niet alleen de NPO maakt zich hieraan schuldig. „Vooral de commerciëlen kunnen er wat van: Police Academy, Shrek en nog veel meer van die eeuwige herhalingen van herhalingen”, stelt iemand. Maar ook op de inhoud is er kritiek. „Nederlandse televisie is Amsterdamse tv. Alles is ’020’ georienteerd, inclusief alle grachtengordelpresentatoren. ” Velen stellen ook vraagtekens bij drie NPO-netten. De meesten vinden één of hooguit twee zenders genoeg, waarbij één net voor actualiteiten en sport ingericht kan worden.

Dalende kijkcijfers zijn troef in ’Hilversum’, maar 93 procent van de stemmers kijkt er niet van op. De reguliere tv mist inmiddels veel kijkers door Netflix, HBO, YouTube en gemist-platformen. Circa 40 procent van de deelnemers is bijvoorbeeld uiterst ontevreden over het filmaanbod op tv, zowel bij de publieke - als commerciële omroepen. Nog eens een vijfde jammert over de geprogrammeerde rolprenten bij de NPO-zenders. Sommigen gaan zo ver dat zij graag zien dat de NPO wordt opgedoekt. „De NPO is overbodig.” Deze tv-kijker heeft het gehad met ’Hilversum”. „Laten we massaal overstappen naar Netflix en HBO”, stelt deze voor. Inmiddels hebben velen een abonnement op dit soort platformen. Bijna de helft van de deelnemers is ervan overtuigd dat ’Hilversum’ z’n langste tijd heeft gehad. Deze groep verwacht dat de jongere generatie over 10 jaar vooral kijkt naar ’on demand’ programma’s en films.

René van Zwieten