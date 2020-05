Europol: mensenhandel Europa nog meedogenlozer door coronacrisis

Politie tijdens een controle van de politie op inklimmers in vrachtwagens. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Door de coronacrisis wordt de mensenhandel en migrantensmokkel in Europa nog meedogenlozer en clandestiener, stelt de Europese politieorganisatie Europol in Den Haag. Alle grenscontroles en reisbeperkingen dwingen criminelen tot nieuwe manieren om geld te verdienen aan illegale en andere niet-officiële migranten die Europa binnen willen of hier van het ene naar het andere land willen reizen. Europol spreekt over levensbedreigende criminele activiteiten.