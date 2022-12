Argentijnen waarschuwen Nederlanders: pas op met juichen

De Nederlandse ambassade in Buenos Aires wijst de Nederlanders op dit advies van plaatselijke Argentijnse autoriteiten aan Nederlanders, zo meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. De ambassade wenst verder „iedereen veel plezier met de wedstrijd!!.”

Vrijdagavond hoopt het Nederlands elftal zich na acht jaar weer te plaatsen voor de halve finales van het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal neemt het vanaf 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail-stadion in Qatar op tegen het Argentinië van Lionel Messi. De Argentijnen schakelden in de achtste finales Australië uit, Nederland won van de Verenigde Staten.

Op het WK van 2014 troffen de twee landen elkaar ook (0-0) en gingen de Argentijnen door na penalty’s.