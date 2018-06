Marcouch onbekende in Arnhem

Nadat Poortvliet zijn portemonnee kwijt was geraakt, werd hij niet veel later gebeld door de man die zijn beurs had gevonden. Ze spraken af bij restaurant Dudok. „Nee, ik herkende hem niet. Hij noemde zijn naam wel, maar bij mij rinkelde geen belletje. Hij zei ook niet dat hij de burgemeester was. Ik heb hem nog een paar tientjes aangeboden als vindersloon, maar dat sloeg hij vriendelijk af. Ik snap nu wel waarom. Een burgemeester zal dat niet nodig hebben”, zegt hij tegen De Gelderlander.

Marcouch vond het telefoonnummer van Poortvliet nadat hij de vondst op Facebook had gezet. Hij wilde met zijn snelle actie voorkomen dat de eigenaar zijn pasjes al zou blokkeren. PvdA-raadslid Ria de Vries had Marcouch’ melding gezien en hem het nummer bezorgd.

Poortvliet is dan ook erg blij met de actie van Marcouch. „Er zaten pasjes en zestig euro verjaardagsgeld in die portemonnee.”