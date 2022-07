Premium Het beste van De Telegraaf

Papegaai Zazu gevlogen, zorgboerderij in zak en as: ’Hopen dat hij snel terugkomt’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

De jongeren van Ons Plekske vinden het geweldig om papegaai Zazu te trainen. Ze zijn dan ook verdrietig dat de vogel ervandoor is gegaan. Ⓒ Ons Plekske

Vinkel - Op de boerderij van dagbesteding Ons Plekske in Vinkel (Noord-Brabant) is het maandag een minder vrolijke boel dan gewoonlijk, nu de favoriete papegaai Zazu er een week terug onverhoeds vandoor is gegaan. Het kleurrijke dier is inmiddels tientallen kilometers verderop gespot. Ver weg helaas van de zorgboerderij...