Alle verdachten groepsverkrachting Den Bosch weer vast

De vijf waren in eerder in vrijheid gesteld. Maar de raadkamer van de Bossche rechtbank oordeelde vrijdag dat er toch voldoende ernstige verdenkingen zijn van strafbare seksuele handelingen. De verdachten kregen 24 uur de tijd om zich te melden.

Vier verdachten meldden zichzelf zaterdagmiddag. De vijfde werd vrijdag opgepakt voor openlijke geweldpleging. De man werd aangehouden bij een vechtpartij in het uitgaansleven in het centrum van Den Bosch.

De rechtbank bepaalt vermoedelijk op 31 december of 2 januari of ze dan nog langer in de cel moeten blijven, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM).

Bekijk ook: Slachtoffer groepsverkrachting Den Bosch bedreigd om aangifte te voorkomen

Voldoende ernstige verdenkingen

De raadkamer van de rechtbank stelde vrijdag dat er voldoende ernstige verdenkingen van strafbare seksuele handelingen zijn om de vier Bosschenaren (18, tweemaal 19 en 24 jaar oud) en een man uit Rosmalen (19) vast te zetten. Welke bewijzen dat zijn, is onduidelijk. Een woordvoerder van de rechtbank stelde vrijdag daar niks over te mogen zeggen.

Justitie liet weten ’zeer tevreden’ te zijn met de beslissing van de rechtbank. „Het onderzoek gaat intussen volop verder”, aldus het OM. Over dertien dagen kunnen de verdachten weer worden voorgeleid.

Invallen

Begin deze maand viel de politie met veel machtsvertoon op diverse locaties in Den Bosch binnen. Daarbij arresteerden agenten in eerste instantie acht personen. Veel aandacht ging destijds uit naar de autogarage en aangrenzende ’chillruimte’ van de 18-jarige verdachte. Daar vond volgens de politie het misbruik plaats. Een arrestatieteam beukte er een deur in. Daarnaast nam de politie een deel van zijn wagenpark in beslag. Negen auto’s en duizenden euro’s aan contanten werden meegenomen, als voorschot op een schadevergoeding, mocht de rechtbank die later aan de aangeefsters van groepsverkrachting toewijzen.

De politie verdenkt de mannen ervan een rol te hebben gespeeld bij vermeende groepsverkrachtingen waarvan drie meisjes van 15 en 16 uit Den Bosch slachtoffer zijn geworden. De groep kwam volgens de politie via sociale media met de minderjarigen in contact. De meisjes zouden vervolgens bij een van de verdachten zijn gedrogeerd voordat ze ’in weerloze toestand’ zouden zijn misbruikt, aldus de politie. Hierna bedreigden en intimideerden verdachten en hun families ten minste één minderjarige aangeefster. Dit had als doel aangiften te voorkomen of te beïnvloeden.

Bekijk ook: Vijf neven opgepakt om groepsverkrachting Den Bosch