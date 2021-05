Wie is de trol?

Zou er iets veranderen nu bewezen is dat ook gerespecteerde media als de BBC zich gedragen als rioolratten en nietsontziend mensen demoniseren en kapot maken? De prinsen William en Harry oordelen keihard over de Britse staatsomroep. De BBC loog en vervalste documenten om mijn moeder tot een interview te verleiden en droeg bij aan de angst, paranoia en het isolement in haar laatste levensjaren, zegt prins William.