Máxima ziet: ook bij de ggz is alles anders door coronacrisis

Koningin Máxima bezocht de Parnassia Groep in Den Haag om te horen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Ⓒ ANP

Den Haag - Koningin Máxima ging woensdagochtend een kijkje nemen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook bij de Parnassia Groep in Den Haag is alles veranderd sinds de coronacrisis.