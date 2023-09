Alarmcentrale ANWB 900.000 keer gebeld door Nederlanders met pech

De meeste hulpvragen kwamen uit Italië, daar was een stijging van zo’n twintig procent ten opzichte van vorig jaar. De meldingen gingen vooral over schade door hagel die eind juli het land teisterde. De ANWB stuurde een team naar het Gardameer om ruim honderd auto’s van vakantiegangers te repareren.

De 24 wegenwachten die in Frankrijk en Italië op populaire vakantiegebieden zijn gestationeerd en het extra servicepunt in de buurt van Orange, hebben in de zomervakantie ruim 1500 auto’s met pech gerepareerd. Een speciaal team dat ingezet is om pechgevallen op afstand te behandelen heeft volgens de ANWB zo’n 2000 problemen opgelost.

De meeste meldingen van Nederlanders met autopech of pech aan de camper of caravan kwamen uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Vakantiegangers belden vooral over startproblemen, een lekke band en geen reservewiel en brandende controlelampjes. In totaal repatrieerde de ANWB bijna 5000 auto’s naar Nederland omdat ze ter plekke niet konden worden gerepareerd.

Daarnaast kwamen er veel meldingen over medische hulp uit Turkije, Spanje, Frankrijk en Italië. Ook uit verre landen werd er meer dan vorig jaar gebeld. De ANWB kreeg hulpvragen uit vooral Thailand, Indonesië en Sri Lanka. De meeste belden omdat ze klachten hadden over hun buik en oor maar ook over koorts.

Niet meer problemen

Volgens de ANWB is het aantal meldingen over hitte niet meer geworden dan voorgaande jaren. Wel kwamen er meer hulpvragen door bosbranden in Griekenland, Frankrijk en op het Canarische eiland Tenerife. Uit de Alpenlanden zoals Oostenrijk en Slovenië kwamen er vooral meldingen over hagel, onweer en overstromingen. Ook namen vakantiegangers contact op met de alarmcentrale voor advies over evacuaties, gemaakte kosten en alternatieve accommodaties of vervoersmiddelen.