Wilders na veroordeling: ’Nederland is corrupt geworden’

Geert Wilders legt zich niet neer bij de veroordeling van het hof. Na afloop sprak hij de media ferm toe. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

SCHIPHOL - „Nederland is een corrupt land geworden”, zei PVV’er Geert Wilders direct na afloop van de uitspraak in hoger beroep in de strafzaak tegen hem. Wilders werd vrijdag wel schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar het hof besloot hem geen straf op te leggen.