VS na lang aarzelen overstag: Kiev krijgt clusterbommen Met ’s werelds meest verraderlijke wapen hoopt Oekraïne het tij te keren op slagveld

Een Oekraïense burger verwijdert de lege huls van een clusterbom van zijn veld. Ⓒ ANP/HH

Washington - De Verenigde Staten gaan omstreden clusterbommen leveren aan Oekraïne. Kiev vroeg zijn bondgenoten, waaronder Nederland, al langere tijd om het verboden wapen omdat het denkt zo makkelijker door de Russische verdedigingslinies te breken. Onder druk van mensenrechtenorganisaties en de landen die clusterbommen in de ban hebben gedaan, aarzelde Washington lang over de levering. Toch besloot de regering-Biden om nu voor zo’n 800 miljoen dollar aan clusterbommen te sturen. Hoeveel verschil gaan die maken in het Oekraïense offensief?