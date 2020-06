Twee panden in centrum Alphen aan den Rijn in as

De brand brak rond 03.00 uur uit onder de kap van het restaurant. De brandweer rukte met vele voertuigen uit om het vuur te bestrijden. „Het pand bevindt zich in het historische gedeelte van Alphen. Alle panden zitten daar aan elkaar vast wat de situatie complex maakt. Reden dat we meteen flink hebben opgeschaald”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg, maar dat is voor een gebouw met een rieten kap niet gelukt. Ook daarvan stortte het dak in en is de schade groot, aldus de woordvoerder. Diverse omliggende panden werden ontruimd, ongeveer vijftien bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis.

De brand lijkt volgens de woordvoerder onder controle. Hij verwacht dat het nablussen nog geruime tijd duurt. Er zijn geen gewonden gevallen.