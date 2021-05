’Klopjacht op Belgische Rambo verplaatst zich naar regio Leuven’

Er zijn meldingen binnengekomen dat Conings – die wordt gezocht wegens bedreiging van viroloog Marc van Ranst – in het dorp Wisele is gezien, maar ook Herent wordt als zoeklocatie genoemd. Het is nog niet duidelijk hoe concreet de berichten zijn en of het daadwerkelijk de militair is die is gezien.

Wel verplaatst veel pers zich al naar de plek die zo’n 65 kilometer naar het westen ligt. Een concreet punt dat wordt genoemd is de Vaartdijk in Wilsele. Politie en het parket nemen de melding in ieder geval heel serieus. Er zou al veel – lokale – politie ter plaatse zijn.

Burgemeester Mohamed Ridouani van Wijgmaal meldt op Twitter dat er ook een melding is binnengekomen die erop zou kunnen duiden dat de rechts-extremistische militair, die met zware gestolen wapens was gevlucht, in zijn gemeente is gezien. Hij noemt het niettemin een ’preventie-actie’.

Nadat Conings de wapens bij de kazerne waar hij werkt had meegenomen sloeg zijn partner alarm. Sindsdien is er geen spoor van hem meer gevonden. Wel is zijn auto gevonden nabij Hoge Kempen, met daarin meerdere zware wapens en ook een handgranaat, niet ver van de Nederlandse grens.

De paniek is nog altijd groot in de regio waar dagenlang koortsachtig gespeurd is naar de verdachte. „Ik zou willen dat ze hem snel pakken”, zegt een medewerkster van een hotel vlakbij. „Je weet nooit wat zo’n man van plan is. Hij kan ook hier komen en ons gijzelen.”

Iets verderop zijn politie en speciale eenheden nog altijd bezig met de klopjacht. Maar hoe ver ze daarmee zijn en wat ze weten over het gebied waar de 46-jarige geoefende scherpschutter zich zou verstoppen is onduidelijk. De Belgische politie geeft nauwelijks informatie over de voortgang van de zoektocht, die even moeilijk als gevaarlijk is. Gouverneur Jos Lantmeeters benadrukt wel dat er een duidelijke strategie zit achter de politieactie. Nog altijd is het hoogste dreigingsniveau van kracht.

De militair had in zijn afscheidsbrieven aangegeven ervan uit te gaan dat hij de strijd ’niet levend zou verlaten’. In de nacht reden militairen- in feite collega’s van de man die zware wapens stal in de kazerne waar hij werkte – af en aan, terwijl journalisten wachtten wat er zou gebeuren.

Speciale eenheden kammen de bossen uit. Ⓒ AFP

Ze hadden nachtkijkers bij zich, en een helikopter vloog voortdurend over het gebied, ook met een warmtemeter. Of dat succes zal hebben betwijfelen aanwezigen in de streek. „Er zijn hier steengroeves, bouwsels, en als militair weet hij hoe hij onzichtbaar kan zijn”, vertelde een van hen. „Hij is zeer goed getraind.”

Rambo

Vandaar de bijnaam ’Belgische Rambo’, naar de film over de Vietnam-veteraan die zich ook in de bossen verstopte voor de vijand. De vijand van Conings is onder andere Marc van Ranst, de vermaarde en uitgesproken Belgische viroloog die hij verantwoordelijk houdt voor het coronabeleid bij onze zuiderburen. Hij had aangegeven ’niet te willen leven in een wereld die wordt geregeerd door virologen en politici’.

Maar niet alleen wordt er gevreesd voor de veiligheid van Van Ranst en zijn gezin – alle gezinsleden zijn in een safehouse ondergebracht. Woensdag werden ook moskeeën gesloten. Uit voorzorg vooral, er waren voor zover bekend niet meer concrete aanwijzingen dan dat Conings – die openlijk heult met de SS – zich vaker dreigend heeft uitgelaten over gebedshuizen en moslims.

"Hij heeft een grote mond, maar ook een hartje van peperkoek"

Familie

De familie van de kale, gespierde en getatoeëerde Conings – die diende in veel oorlogsgebieden – maakt zich grote zorgen. Volgens zijn zus moet de dreiging wellicht niet te serieus worden genomen. „Hij heeft een grote mond, maar ook een hartje van peperkoek”, liet ze weten aan Belgische media.

Een belangrijke snelweg naar Nederland is in ieder geval nog altijd afgesloten. De Nederlandse politie gaf woensdag al aan alert te zijn, maar gaat er vooralsnog niet vanuit dat Conings zich inmiddels is ons land bevindt.