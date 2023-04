Premium Het beste van De Telegraaf

Ben Ferencz (103) vervolgde nazi’s en zag geschiedenis zich herhalen: ’Poetin, kom voor de rechter’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Ben Ferencz tijdens een bezoek aan Den Haag in 2018. De hoofdaanklager van de Neurenberg-processen overleed vrijdag. Ⓒ ANP / Paulien van de Loo Photography

De laatste aanklager van het Neurenberg Tribunaal, de Joodse Benjamin Ferencz, is vrijdag op 103-jarige leeftijd overleden. De Telegraaf sprak enkele maanden terug met Ferencz, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zo eiste hij dat Vladimir Poetin boete doet voor zijn oorlogsmisdaden in het buurland. De hoog onderscheiden Amerikaan en pacifist wil dat de Russische president voor het Internationaal Strafhof in Den Haag komt: „Ik hoop het.”