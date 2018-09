Hockeyers in Bollywood

Het jongens A1-team en coach Guy van Iperen kunnen het nog nauwelijks geloven. Vlak voor de zomervakantie kwamen ze in contact met een castingbureau dat op zoek was naar westerse hockeyers tussen de 15 en 18 jaar, die een aardig potje kunnen spelen. „Alle spelers hebben op hun vakantieadres een filmpje gemaakt waarin ze trucjes met de bal laten zien”, vertelt Van Iperen. De bijna acrobatische video’s, waarbij sommigen bij gebrek aan een hockeystick in het buitenland voor het gemak een paddle hadden gebruikt, vielen zo in de smaak, dat de buitenlandse filmbonzen hun keuze snel hadden gemaakt. „Bizar, we hebben gewoon dertig gecaste hockeyteams verslagen.”

In de film, die in mei 2018 uitkomt en is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaan de Leiderdorpers op het veld de strijd aan met het Indiase nationale team, waarin een jongen speelt die is opgegroeid in een sloppenwijk. „Als blanke spelers kruipen wij in de huid van verschillende buitenlandse ploegen. Ik vrees dat wij de rol van bad guys krijgen”, aldus Van Iperen.