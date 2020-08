’Wonderhond’ na duizenden kilometers gevangen in Callantsoog

Oprichters van Honden Zoekgroep Gelderse Vallei, Ursula Zijlmans en haar man Peter bevestigen de vangst aan het Noordhollands Dagblad. Met de hulp van brandweerlieden uit Callantsoog en medewerkers van de dierenambulance kreeg men het dier uiteindelijk te pakken. Zijlmans is dolblij. „Sam lijkt in orde en is naar de opvang gebracht.”

Waar het dier exact vandaan komt, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of er een baasje naar de hond zoekt. „We gaan op een later moment kijken of hij is gechipt en we dus mogelijk de eigenaar kunnen achterhalen”, aldus Zijlmans. Voor nu krijgt de hond dus even rust. „Het is heel bijzonder dat we Sam na zo’n lange zoektocht uiteindelijk hebben gevonden.”

50 kilometer per dag

De hond legde een behoorlijke afstand af en werd na Zwitserland gesignaleerd in Duitsland. Na verschillende meldingen werd duidelijk dat Sam zich in Noord-Holland moest bevinden. Volgens de vereniging kon de jachthond dagelijks ruim vijftig kilometer afleggen.