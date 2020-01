Vuurwapens gevonden bij onderzoek naar vuurwerkontploffing Born

De gewonde man ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Hij geldt als verdachte. Zaterdag werden drie andere mensen aangehouden in verband met de zaak. Die drie zijn zondag op vrije voeten gesteld, maar blijven nog wel verdachten in de zaak. Het gaat om een 61-jarige man uit het Belgische Riemst, een 41-jarige man uit Sittard en een 38-jarige vrouw uit Sittard. Het drietal bevond zich in de woning.

