Defensie kan beperkt helpen in verpleegtehuizen

’Monsterverbond Haagse 'godfather' Piet S. met motorbende Satudarah’

De in september opgepakte Haagse ’godfather’ Piet S. (64) zou een monsterverbond hebben gehad met de verboden verklaarde motorbende Satudarah. In vertrouwelijke stukken in het bezit van De Telegraaf staat dat de club zijn mondiale drugsorganisatie zou beschermen in ruil voor coke en geld.