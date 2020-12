Roep om hulp leger, maar bij Defensie weten ze het ook niet

Een verpleegkundige in het Heymanscentrum in Groningen. Ⓒ Jos Schuurman

DEN HAAG - Terwijl de zorg wanhopig naar het leger kijkt voor bijstand in door corona overbelaste instellingen is het maar helemaal de vraag of Defensie de helpende hand kan bieden. Het ministerie stelt opvallend genoeg geen idee van de beschikbare capaciteit te hebben.