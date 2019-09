AMSTERDAM - De woensdagochtend in Amsterdam geliquideerde advocaat Derk Wiersum (44) werd niet beveiligd door justitie. Er zijn slechts enkele technische beveiligingsmaatregelen genomen in en rond de woning van de man die kroongetuige Nabil B. bijstaat. Zelfs van extra politiesurveillance was geen sprake meer. Dat bevestigen bronnen uit de directe omgeving van het slachtoffer aan De Telegraaf.