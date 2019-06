Amsterdam - Drieënhalve maand deed Kevin Weijers erover om 21 dagen aan een stuk niet te klagen. „En niet te vloeken en niet te roddelen.” Drieënhalve maand, want keer op keer ging het op dag twee of drie al mis. „Was ik er heel krampachtig mee bezig, hield een mug me uit de slaap, stootte ik mijn hoofd, liet ik mijn telefoon vallen of was mijn fietsband lek.”