Israël onderschept raket en voert in respons luchtaanvallen op Gaza uit

„Als reactie op de raketaanval hebben de Israëlische verdedigingstroepen meerdere Hamas-doelen in de Gazastrook geraakt vanuit de lucht”, aldus het leger in een verklaring.

Aan beide kanten zijn voor zover bekend geen doden gevallen. In Ashkelon gingen wel luchtalarmen af, waarop inwoners naar schuilkelders vluchtten. Terreurorganisatie Hamas, dat de leiding heeft in Gaza, heeft nog niet gereageerd op de raketaanval. Ook andere militante groepen hebben de aanval nog niet opgeëist.

Het is sinds mei vorig jaar relatief rustig in het grensgebied van Israël en Gaza, na een oorlog van elf dagen. Wel is het al enkele maanden onrustig op de Westelijke Jordaanoever. Vrijdag werden in de stad Jenin nog drie Palestijnen gedood door Israëlische troepen. Een van hen werd opvallend genoeg met een jihadistische vlag over zijn stoffelijk overschot naar het graf gedragen.

De Amerikaanse president Joe Biden brengt volgende maand een bezoek aan de regio. Naar verwachting heeft hij dan een ontmoeting met zowel Israëlische als Palestijnse leiders.