Camerabeelden van Amess-verdachte duiken op

Dat meldt de Daily Mail. Ali Harbi Ali woonde in een chique buurt in Noord-Londen en ging rond 8.45 uur op weg naar de kerk in Essex waar hij de conservatieve parlementariër Amess zou doodsteken.

De camerabeelden zouden ook onderdeel zijn van politieonderzoek. Een ondernemer die vlak bij het huis waar Ali met zijn tante en neefjes woont, heeft de beelden met een rechercheur gedeeld.

Ali Harbi Ali was vermoedelijk anderhalf uur voor zijn gruweldaad op locatie. Hij had een afspraak gemaakt met Amess om hem die dag te spreken, mocht na enige tijd pas de kerk in, en zou 17 keer op de weerloze Amess, vader van vier dochters, hebben ingestoken.

Terreur of Qatar?

Het motief is nog onduidelijk. Ali Harbi Ali is officieel terrorismeverdachte en radicaliseerde. Hij deed ook mee aan een antiradicaliseringsprogramma van de Britse overheid, genaamd Prevent – al kwam hij na een tijdje niet langer opdagen.

Boris Johnson tijdens de afscheidsdienst. Ⓒ REUTERS

Een andere plausibele verklaring loopt via Qatar. De vader van de verdachte is een voormalige hoge adviseur van de Somalische regering. In Somalië woedt al jaren een burgeroorlog. Qatar speelt daarin een dominante rol. De Arabische oliestaat financierde de verkiezingscampagne van de huidige president Hassan Sheikh. Hari Ali Kullane, de vader van de verdachte, was communicatie-adviseur van een eerdere Somalische premier.

Bekijk ook: Nieuw motief moord Lagerhuislid onderzocht

De banden van Amess met Qatar waren warm. Hij was onderdeel van de Qatar-groep van het Britse parlement. Afgelopen week bezocht hij het Arabische oliestaatje nog met een groep andere parlementariërs. Amess werd de afgelopen jaren veelvuldig gefêteerd door Arabische geldschieters uit Qatar. Zo was hij dit voorjaar nog te gast bij het door de oliestaat gesponsorde klassieke auto-festijn Goodwood in het zuidelijke Sussex.

Ⓒ REUTERS

De politie zegt nog onderzoek te doen.