Taakstraf Bernhard H. voor dood door schuld in GHB-zaak Heerenveen

De man, Bernhard H. uit Heerenveen, trof samen met Sylvia de V. (30) het slachtoffer ’s ochtends vroeg bewusteloos aan. De V. was een vriendin van Elzinga. Zij belde 2,5 uur na het aantreffen van Elzinga met 112. Elzinga overleed aan de gevolgen van de inname van een combinatie van alcohol, xtc, cocaïne en GHB. Volgens de rechter is haar dood mede te wijten aan het niet tijdig inschakelen van medische hulp. Het Openbaar Ministerie eiste tegen H. en De V. een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

H. had Elzinga en De V. de avond ervoor ontmoet in een café. De vrouwen gingen met hem mee naar huis. Daar waren ook twee vrienden van H. De man deelde er alcohol en xtc uit. Elzinga dronk de volgende ochtend uit een flesje met GHB. Van wie het flesje was, is niet duidelijk geworden. Ook is er geen bewijs voor bewuste toediening.

De V. zag toen ze wakker werd dat haar vriendin niet bij kennis was en ging naar H. voor hulp gezien zijn ervaring met drugs. De man lag op een bovenverdieping te slapen. Een van zijn vrienden was rond 05.30 uur vertrokken. De andere vriend was met de vrouwen in een ruimte achtergebleven. Volgens die vriend had Elzinga dorst en heeft ze van een waterflesje uit de koelkast gedronken. H. vertelde in de rechtbank dat hij vroeger regelmatig GHB heeft gebruikt, maar ontkende de eigenaar van het flesje te zijn.

Roes

H. en De V. ontdekten dat Elzinga GHB had binnengekregen. H. dacht naar eigen zeggen dat ze in een diepe slaap verkeerde en haar roes moest uitslapen. Deze informatie hadden hij en De V. die ochtend ook op websites gevonden, aldus H. Hij was weer naar bed gegaan, De V. bleef bij Elzinga. Op de sites staat eveneens dat bij out gaan na GHB-inname 112 gebeld moet worden, zegt de rechter. Volgens de rechter zijn beiden onvoorzichtig en nalatig geweest. H. had gezien zijn GHB-ervaring en de bezochte sites „anders moeten en kunnen handelen.”

De rechter houdt rekening met bedreigingen richting H. en zijn verlies van werk. De V. wordt wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf omdat het verlies van haar vriendin grote impact op De V. heeft.

’Beetje gerechtigheid’

Dat beide verdachten schuldig zijn bevonden aan dood door schuld, is wat de ouders van Lisette betreft ’na anderhalf jaar strijden een beetje gerechtigheid’. Wat de ouders betreft heeft de rechtbank duidelijk vastgesteld dat Lisette in de laatste uren van haar leven in de steek is gelaten door Bernhard H. Over de straf die hij kreeg opgelegd zeggen ze dat voor hen geen straf hoog genoeg was geweest.

Met de voorwaardelijke gevangenisstraf voor Lisette’s vriendin Sylvia de V. kunnen ze leven. „We realiseren ons dat Sylvia dit alles nooit heeft gewild, zij is haar beste vriendin kwijtgeraakt.” De ouders blijven wel bij hun verwijt dat Sylvia eerder hulp had moeten inschakelen.

Heel zwaar vinden de ouders van Lisette het dat ’tot op de dag van vandaag drie volwassen ondernemers uit Heerenveen in onze ogen niet de waarheid vertellen’ over wat zich die fatale avond en nacht van 14 op 15 oktober 2021 heeft afgespeeld. „Treurig. Zij moeten verder leven met een slecht geweten. De mensen in hun omgeving weten dat zij niet de waarheid over die avond en nacht vertellen. Als nabestaanden hopen wij dat het aan hun geweten blijft knagen en dat er in de toekomst toch iemand met de waarheid komt.”