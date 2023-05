OM eist 19,5 jaar cel tegen Latifa F. voor moord op 30 jaar oudere man: ’Sprak met minnaar over vergiftigen’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Vlnr: Latifa T., Youssef C., Stevens S. en Zakaria C. Ⓒ PETRA URBAN

DEN HAAG - Ze was niet gelukkig met haar bijna dertig jaar oudere echtgenoot en daarom begon Latifa T. (40) een relatie met de destijds 23-jarige Fransman Zakaria C. Het bleef niet bij seks buiten de deur. Vanaf april 2020 sprak het duo over manieren om de 66-jarige Mimoun Bergoual uit de weg te ruimen. Op 29 december 2020 werd hij dood in zijn slaapkamer gevonden.