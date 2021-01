Duif vliegt 13.000 kilometer en wordt nu mogelijk gedood

Joe, vernoemd naar de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden, raakte in oktober vermist tijdens een wedstrijd in Oregon, Amerika. Het dier werd op tweede kerstdag doodvermoeid in een tuin in het Australische Melbourne aangetroffen. Experts denken dat de duif mogelijk op een schip de oceaan is overgestoken. Door de ring om zijn poot was te achterhalen dat de duif van iemand uit Alabama is.

Kevin Celli-Bird vond de duif en hielp het dier aansterken door middel van droge biscuits, zo meldt Metro. Toen het nieuws over de duif lokale media bereikte, werd Kevin gebeld door de autoriteiten dat hij het dier opnieuw moest vangen zodat hij gedood kan worden. Volgens de Australiër is het onmogelijk om Joe nu te vangen, omdat het aangesterkte dier nu veel te snel voor hem is.

Een woordvoerder van de Australian Quarantaine and Inspection Service laat weten: „Een tammel vogel die geen gezondheidscheck heeft ondergaan, mag niet in Australië blijven. De enige manier om veiligheid te garanderen, is door de vogel te doden.” Ze zijn van plan een vogelvanger in te zetten.

„Aangezien Joe uit Amerika komt, zijn ze bang voor vogelziektes”, aldus Kevin. „Medewerkers vroegen of ik kan helpen. Maar dat kan ik niet. Als ik dichtbij kom, vliegt hij weg.”

Kevin is op zoek naar de eigenaar van Joe, maar heeft nog geen contact kunnen leggen.