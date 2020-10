Tieners onder bedreiging wapen beroofd bij viaduct

De beroving vond rond 19.45 uur plaats in het noorden van de hoofdstad. De twee slachtoffers waren van hun scooter afgestapt om even onder een viaduct te schuilen voor het slechte weer, meldt de politie dinsdag. „Plotseling kwamen twee personen op de slachtoffers af en bedreigden hen met een vuurwapen. De verdachten zijn er vervolgens met hun persoonlijke eigendommen vandoor gegaan in de richting van het Parlevinkerpad.”

De politie zoekt getuigen en mogelijke camerabeelden.

