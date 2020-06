Reizen naar Frankrijk, het kan weer!

Het land trekt het hoogste aantal Nederlandse vakantiegangers. Jaarlijks gaan er meer dan een miljoen Nederlanders Frankrijk op vakantie. Ter ere van de eerste dag van de heropende grens treffen minister Blok (Buitenlandse Zaken) en de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken De Montchalin elkaar maandagochtend op Schiphol. De twee overleggen later op de dag in Den Haag over komende zomer en het economisch herstel van de EU na de coronacrisis.

’Niet zonder risico’

„Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer”, zegt Blok. „Maar het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico’s. Het virus is nog onder ons en de situatie blijft onzeker. In alle landen blijven maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.” Eerder waarschuwde premier Rutte dat wie door coronamaatregelen in het buitenland in de problemen komt, niet kan rekenen op hulp bij repatriëring van de Nederlandse overheid.

Eerder was al bekend dat andere EU- en Schengenlanden hun grenzen per 15 juni zouden heropenen, te weten België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Tsjechië en Zwitserland.

Naar verwachting zullen de komende weken meer Europese landen hun grenzen openen voor Nederlandse toeristen. Oostenrijk gaat per 16 juni open voor Europese vakantiegangers. Het reisadvies van Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken blijft deze zomer naar verwachting op oranje staan. Dat wil zeggen dat vakanties naar deze landen worden afgeraden.

Voor reizen buiten Europa blijft het reisadvies voorlopig nog op oranje. Naar verwachting worden deze zomer de richtlijnen ook voor sommige landen buiten Europa versoepeld. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren met andere EU-landen.