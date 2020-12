Premium Binnenland

Kaasfondue komt de kerstsfeer in Huize Visser niet ten goede

„Ik heb honger”, zegt mijn zoon vanachter zijn schermpje. Het is al half acht geweest en we staan nog steeds in het kaasfonduepannetje te roeren. De tafel is gedekt, alles staat klaar, alleen dat verrekte pannetje met kaas nog.