Partij Bouterse feliciteert winnaars verkiezingen met coalitie

„De NDP feliciteert u van harte met de behaalde zetelwinst. In navolging van deze felicitatie benadrukt de NDP dat u te allen tijde uw krachten geeft ten behoeve van de uitvoer van de wil van het volk. Door dit feit zal uitermate kracht worden gegeven aan deze felicitatie en komt deze volledig tot zijn recht. Tot slot gaat gepaard met deze felicitatie de zegen van de Allerhoogste van de diverse Surinamers die daadwerkelijk invulling zullen geven aan de oproep van het electoraat”, zo is te lezen in de verklaring van de NDP.

Het kiesbureau Suriname heeft vrijdag de uitslag van de verkiezingen bindend verklaard. Bij de stembusgang moest de partij van Bouterse een gevoelige nederlaag incasseren. De 51 Surinamers die zijn gekozen, kunnen nu hun zetels innemen in de Nationale Assemblee (DNA). Dit gebeurt op 29 juni.

De grote winnaars van de verkiezingen zijn de VHP van Chan Santokhi en de ABOP van Ronnie Brunswijk. Zij gaan samen met de NPS en de PL een regering vormen. De grote verliezer NDP zal samen met de partij BEP de oppositie in het parlement gaan vormen.

