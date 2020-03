Brand Helmond: instortingsgevaar na vlammenzee

Ⓒ MaRicMedia

HELMOND - In een pand met meerdere bedrijven aan de Vossenbeemd in Helmond heeft zaterdagochtend vanaf 04.00 uur een zeer grote brand gewoed. De brandweer meldde rond 09.00 uur dat de brand onder controle is, maar dat met een kraan enkele delen van de gevel worden weggehaald in verband met instortingsgevaar.