’Halve straat is ineens invalide’

Daarom heeft raadslid Dieke van Groningen een debat aangevraagd voor vandaag met mobiliteitswethouder Judith Bokhove. Ze was getipt dat in de Buitenhofstraat in West het aantal gehandicaptenplekken explosief is toegenomen, iets wat eerder was gebeurd in de Schilderswijk in Den Haag.

„Een hele straat was omgetoverd tot invalidenparkeerparadijs. Toen dacht ik nog dat zoiets niet in Rotterdam zou kunnen, maar dat lijkt niet het geval.”

Van Groningen wil tekst en uitleg van de wethouder. „Misschien is er een valide reden voor, maar ik heb niet het gevoel dat iets dergelijks aan de hand is”, stelt het raadslid. „Het kan niet zo zijn dat sinds de coronatijd bijna de gehele straat gehandicapt is geworden.”

Dat ’kan niet opeens’

Als de vergunningen ervoor te makkelijk worden afgegeven dan gaat er iets mis aan gemeentelijke zijde en moet dat aangepakt worden, zo stelt ze. „Maar veertien invalideplekken in één straat, dat kan niet opeens.”

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van een plek in Rotterdam is het aanleveren van een kopie van de Europese gehandicaptenparkeerkaart die minimaal nog zes maanden geldig is. Een dergelijke kaart kan aangevraagd worden bij de gemeente. Een keuringsarts doet daarvoor medisch onderzoek om te bepalen of iemand voldoet aan de voorwaarden.

Mogelijk ’businessmodel’

„Het zou ook kunnen zijn dat iemand er een businessmodel van heeft gemaakt en voor de verklaringen heeft gezorgd”, zegt Van Groningen. Alle nieuwe parkeerplekken zijn op kenteken. „Terwijl in andere wijken vergunningen ervoor worden geweigerd omdat de parkeerdruk te hoog is.”

De oplossing bij fraude is volgens haar simpel. „We moeten dat parkeertuig aanpakken.” Daarvoor moeten alle goedgekeurde aanvragen opnieuw in behandeling worden genomen om opnieuw tegen het licht te houden, stelt Van Groningen.

„En dan worden die aanvragen niet behandeld met een verklaring, maar dan moeten aanvragers echt gekeurd worden. Wie recht heeft op de vergunning mag die behouden, wie er geen recht op heeft krijgt een flinke boete. En degene die de verklaringen heeft geregeld moet ook aangepakt worden.”