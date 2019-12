’18 procent legaal vuurwerk toch onveilig’

De ILT heeft ongeveer 250 artikelen getest. Ieder jaar wordt legaal vuurwerk getest, vooral de artikelen die het grootste risico vormen. Daarom is de 18 procent geen indicatie voor al het vuurwerk, benadrukt de inspectie.

Partijen die niet door de test komen, moeten op kosten van de importeur worden aangepast of vernietigd. "Dat de ILT 18 procent van het geteste vuurwerk afkeurt, betekent dat de markt nog niet in staat is om vuurwerk van voldoende kwaliteit op de markt te brengen. De ILT roept de vuurwerkbedrijven daarom op veel kritischer te zijn op de kwaliteit en veiligheid van het vuurwerk dat ze importeren", aldus de inspectie.

Behalve het testen van vuurwerk, controleert de ILT ook onder meer of er geen illegaal vuurwerk het land binnen komt.

