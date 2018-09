Winkel verloot geweer voor Orlando

,,We wilden wat doen voor het verlies aan levens en de gewonden'', verklaart wapenhandelaar en mede-eigenaar Bert Irslinger jr. donderdag in The Chicago Tribune. De winkeluitbaters in het stadje McHenry zeggen geen politiek statement te willen maken en dat zij niemand met hun verloting willen kwetsen.

De moeder van een man die omkwam door een andere schietpartij, die in een bioscoop in Aurora, denkt daar in de Amerikaanse krant anders over. De vrouw uit de regio van de winkel noemt het een ongepaste publiciteitsstunt.

De winkel zal de winnaar van het geweer bekendmaken op 31 juli. Op die dag opent Second Amendment Sports namelijk een nieuwe schietbaan en nieuwe showroom.