Gilze-Rijen komt ’hittewimpel’ niet ophalen

Vrijdag is het 75 jaar geleden dat in Warnsveld een hitterecord van 38,6 graden werd gemeten. Dat record is blijven staan tot vorige maand, toen het in Gilze-Rijen 40,7 graden werd. Warnsveld wilde het recordhouderschap formeel aan Gilze-Rijen doorgeven met de overdracht van een officiële wimpel, die huisarts Jan Thate destijds van het KNMI kreeg omdat hij de recordtemperatuur had vastgesteld.

„We zijn teleurgesteld. Dit kan bijna niet waar zijn. Deze wimpel is 75 jaar lang gekoesterd”, aldus Henk-Jan Hulleman van de organisatie van het hittefeest vrijdag in Warnsveld.

De organisatie hoopt dat „waardige opvolger” Gilze-Rijen nog van gedachten verandert. Anders neemt Omroep Brabant, die wel afreist naar de Achterhoek, de wimpel mee.