Brit die verdacht wordt van spionage voor Rusland is opgepakt

De man wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling documenten heeft doorgespeeld aan een Russische inlichtingendienst. Het is onduidelijk welk bedrag hij zou hebben ontvangen voor die informatie.

Aan de arrestatie van de man in Potsdam ging een gezamenlijk onderzoek vooraf van de Duitse en Britse autoriteiten. De woning en werkplek van verdachte David S. zijn doorzocht. Duitsland heeft de afgelopen jaren vaker mensen aangehouden die worden verdacht van spionage voor Rusland. De politie arresteerde in juni nog een Russische wetenschapper die op een Duitse universiteit werkte. Die Ilnur N. zou eveneens informatie hebben doorgespeeld in ruil voor geld.

Heterdaad betrapt

Ook andere EU-lidstaten maken zich zorgen over vermeende Russische spionage. In Nederland kon drie jaar geleden een operatie van de Russische militaire inlichtingendienst GROe worden verijdeld tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. De Russen waren toen op heterdaad betrapt door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Vier medewerkers van de GROe werden daarna het land uitgezet.

Rusland heeft een gespannen relatie met veel Europese landen. Dat heeft onder meer te maken met de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland De Krim en het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Het passagiersvliegtuig is volgens internationale onderzoekers uit de lucht geschoten met een Russische BUK-raket die is afgevuurd vanuit een gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. Rusland heeft altijd tegengesproken dat het was betrokken bij de aanval.