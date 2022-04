Premium Het beste van De Telegraaf

IAEA blijft waarschuwen voor krijgsgeweld nabij kerncentrales Grote vrees door ’Russische roulette’ rond kerncentrales: ’Geluk houdt een keer op’

Russische troepen tijdens hun inval van het Energodar-complex begin maart. Ⓒ ANP / EPA

WENEN/MOSKOU - Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft aan de bel getrokken over een nieuw nucleair incident tijdens de Russische invasie van Oekraïne. Dit keer was het een Russische kruisraket die anderhalve week geleden vlak langs de kerncentrale in het Oekraïense Joezjnoöekrajinsk zou zijn gevlogen. Het is niet voor het eerst dat de agressor Russisch roulette speelt met nucleaire faciliteiten in Oekraïne.