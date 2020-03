Lenteweer in aantocht: temperaturen tot 20 graden

Mensen genieten van het mooie weer op het terras in het centrum van Rotterdam op de eerste warme lentedag van het jaar (2019). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is nu nog even nat en winderig, maar in de loop van volgende week wordt het droog en zonnig met temperaturen van 15 tot 20 graden. Dat meldt Weerplaza. De nachten zijn dan nog wel vrij koud met kans op vorst.