Schotse premier Sturgeon optimistisch

"Ik onderschat de uitdagingen waarvoor we staan niet'', zei ze woensdag na een eerste overleg in Brussel over de gevolgen van het Britse referendum.

,,Ik ben hier niet om reclame te maken voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Ik ben hier om te beargumenteren dat Schotland in de EU moet blijven en ik ga optimistisch terug naar Edinburgh.'' De Schotten stemden in meerderheid tegen uittreding. Dat bracht de discussie over een afsplitsing van het Verenigde Koninkrijk weer op gang.

,,Schotland heeft daarmee het recht verworven in Brussel te worden gehoord'', zei voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Juncker daarover.