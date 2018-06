Poetin accepteert verontschuldiging Erdogan

Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan Ⓒ RIA Novosti

MOSKOU - Rusland en Turkije zijn weer 'on speaking terms'. President Vladimir Poetin heeft woensdag in een telefonisch gesprek met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan afgesproken de samenwerking te hervatten. Volgens het Kremlin zijn beide leiders ook weer bereid tot een persoonlijke ontmoeting. Dat gebeurt waarschijnlijk in de aanloop naar en tijdens de top van de G20 in september