Politie: zes doden en zeven gewonden door ongeval met truck Nieuw-Beijerland

In het Zuid-Hollandse dorp reed zaterdagavond een truck van de dijk en raakte meerdere mensen op een buurtfeest, er werd daar een barbecue gehouden. De vrachtwagen is afgelopen nacht weggehaald. De plek van het incident is afgedekt met blauw zeil.

De vrachtwagenchauffeur, een 46-jarige man uit Spanje, bleef ongedeerd en is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het incident. De auto is in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Het incident vond vlakbij het huis van Louis Zagwijn plaats. „Ik hoorde plotseling sirenes, terwijl ik thuis tv zat te kijken. Het is afschuwelijk, een buurtfeest met de ijsclub. Hij reed dwars door die tent heen. Als ik niet zo ter slecht ter been was, zou ik ook bij de barbecue zijn geweest. Wie weet hoe het dan afgelopen was. De politie zei tegen ons dat we maar beter niet kunnen kijken. Het is vreselijk. Ik woon hier al 40 jaar, maar heb nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt.”