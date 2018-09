13 gemeenten: noodweer is nationale ramp

Zij noemen het noodweer van begin juni en ook dat van 23 en 24 juni ,,zeer extreem''. Burgers en agrarische ondernemers zijn zwaar getroffen, schrijven de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Horst a/d Maas, Beesel, Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert, Maasgouw en Roermond in de brief.

Zij vinden het ,,meer dan redelijk'' dat de Wet tegemoetkoming van schade bij rampen in werking treedt. ,,Vanwege de omvang van de schade vrezen wij dat anders vele gezonde bedrijven in onze regio’s in financiële problemen komen en mogelijk bezwijken, met alle gevolgen van dien'', aldus de brief.