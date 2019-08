Hongaarse politie: ook drugs gevonden in auto Nederlandse Sziget-dealers

Volgens de Hongaarse autoriteiten zijn er nu in totaal bijna 7000 xtc-pillen en vele honderden voorgedraaide joints - in totaal 15 kilo - gevonden. De totale waarde van de drugs in de tent en de Volkswagen Caddy zou 300.000 euro bedragen.

Op beelden van de Hongaarse politie zijn ook de prijslijsten te zien die de Nederlanders gebruikten. Op die lijst is te zien dat ze 15 euro vroegen voor één xtc-pil. Volgens kennisinstituut Jellinek is de gangbare prijs van een xtc-pil in Nederland 4 tot 5 euro.

De verdachten zijn 21- en 22-jarige Nederlandse mannen. Een van de twee verdachten is topatleet Roelf B.

De Hongaarse politie toont beelden van de prijslijst van de Nederlanders. Ⓒ Hongaarse politie