Advocaat Ruperti wil strijd aan met Baudet: ’Jouw FvD is een Forum voor Dictatuur’

„Beste Thierry Baudet, ik werp mij hier op als jouw tegenkandidaat. Waarom? Omdat jij degene bent die een coup pleegt. Je schrijft zelfstandig een leiderschapsverkiezing uit, eigent jezelf alle ict toe en zegt vervolgens dat de leden via de mail op jou als enige kandidaat kunnen stemmen. Jouw FvD is dus een Forum voor Dictatuur”, schrijft de prominente militair advocaat op LinkedIn.

Zijn kandidatuur was „eerst het toppunt van sarcasme, maar het is serieus geworden toen ik bijval kreeg van leden”, licht Ruperti toe. „Ik was ooit lid van de partij, maar ben afgehaakt vanwege de weg die Baudet is ingeslagen. Dat boreale gepraat over die uil. Maar de partijstandpunten, daar sta ik nog steeds achter.”

Baudet zei eerder deze week dat de leden van FvD uiteindelijk over het leiderschap gaan. „In een democratie is dat ook zo”, zegt Ruperti. „Maar ik heb, als hernieuwd lid, het recht om mij daar als kandidaat tegenover te stellen.”

’Boosheid en verdriet’

Ruperti wordt naar eigen zeggen niet aangestuurd door iemand uit de verschillende FvD-kampen die zijn ontstaan onder partijprominenten. „Ik praat meer met de leden dan met het bestuur. De leden kijken dit allemaal aan met boosheid en verdriet. Ze willen zo’n rel helemaal niet, maar staan nog wel achter de standpunten van FvD.”

Of en hoe er een lijsttrekkersverkiezing komt, is nu niet bekend. Joost Eerdmans, nummer 4 op de kandidatenlijst van Forum, stelde zich begin deze week ook beschikbaar als lijsttrekker van de partij. Dat was nadat Baudet had aangekondigd die functie naast zich neer te leggen. Een dag later kondigde hij opeens lijsttrekkersverkiezingen aan, waaraan hij zelf wil meedoen.

Baudet en de meerderheid van het partijbestuur verkeren sinds woensdag in een patstelling. Donderdagochtend stelde Baudet bij Goedemorgen Nederland een ’boedelscheiding’ voor, waarbij de financiële middelen worden verdeeld, maar hij de naam FvD mag blijven hanteren.