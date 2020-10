Buitenlandse media cynisch en schamper over Nederland

Mark Rutte gold in het buitenland als een voorbeeldig leider die zijn land grotendeels uit de coronamalaise kon houden, maar zijn reputatie staat onder druk, deels door de volksgeest van zijn landgenoten. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Elke dag komen er in Nederland duizenden coronabesmettingen bij en dinsdag meldde het RIVM opnieuw een dagrecord met 7393 positieve tests. Ons land valt inmiddels op in Europa. De Duitsers zijn bezorgd, de Britten snoeihard en bij de Spanjaarden is hoongelach ons deel.