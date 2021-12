Verdachte van moord op journalist Khashoggi gearresteerd

Volgens de zender RTL gaat het om Khaled Aedh al-Otaibi, een voormalig lid van de koninklijke garde. Hij zou betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood in oktober 2018 van Khashoggi, die in de Verenigde Staten werkte.

Khashoggi werd met een list naar het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul gelokt. Hij is nooit meer levend teruggezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saudische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om regimecriticus Khashoggi uit te schakelen.