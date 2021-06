Boottocht jongeren eindigt in drama: dode bij ongeluk met sloep in Putten

Buitenland

Redders trekken keuvelende dames van rand afgrond

„Boot is deels over de rand van de dam. Reddingshelikopter is onderweg.” De hulpdiensten van Texas hebben donderdag alles op alles gezet om vier vrouwen te redden van een gruwelijk ongeval. Op foto’s is te zien hoeveel geluk de vrouwen hebben gehad – maar of het allemaal door is gedrongen...